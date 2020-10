Le scienze agrarie perdono il professor Marcello Buiatti. Genetista di fama mondiale, contrario agli Ogm

UNA NOSTRA INTERVISTA (25.10.2008) AUDIO A BUIATTI DI QUALCHE ANNO FA SUGLI OGM – ASCOLTA Buiatti: Ogm? Solo macchina da soldi per multinazionali, non servono alla fame

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha espresso il suo cordoglio e quello della giunta toscana – “Con Buiatti la Toscana perde non solo uno scienziato di valore internazionale ma anche un uomo che non ha mai disgiunto l’impegno accademico e scientifico da quello politico e civile. Un impegno che, in più occasioni, si è incontrato con le iniziative della Regione sia sul fronte ambientale che su quello dello sviluppo sostenibile, del paesaggio e della qualità della vita in Toscana”. Il presidente Giani ricorda come Buiatti, cresciuto in una famiglia antifascista e colpito da persecuzioni ai tempi delle leggi razziali, abbia continuato per tutta la vita ad essere testimone, andando di persona nelle scuole, adoperandosi per trasmettere i valori della Resistenza, della libertà e dell’uguaglianza alle giovani generazioni. “Anche in questa veste e in molte occasioni Buiatti aveva partecipato alle manifestazioni organizzate dalla Regione in occasione della Giornata della memoria per ricordare l’Olocausto e studiarne le conseguenze e le cause profonde, portando il suo contributo personale e di studioso”.