Crea per l’innovazione 2020. Genomica e bioinformatica è la 6ta tappa del road show virtuale

Dal miglioramento genetico alle biotecnologie, dal controllo di patogeni in insaccati e prodotti caseari attraverso le proteine di alcuni alimenti alla difesa di colture mediterranee in biologico grazie a microrganismi del suolo e composti naturali.

Il CREA, il più importante ente di ricerca dedicato all’agroalimentare, apre virtualmente le porte del suo centro di Genomica e Bioinformatica per raccontarci come il miglioramento genetico rappresenti un asset fondamentale e strategico per il nostro Made in Italy.

A partire da venerdì 6 novembre, infatti, faremo tappa con il road show virtuale, CREA per l’innovazione 2020, presso il sesto dei 12 centri del CREA, Genomica e Bioinformatica, scoprendone le attività a maggior impatto innovativo, attraverso il comunicato stampa, una scheda di dettaglio dei progetti, una videointervista editoriale al Direttore del centro, Luigi Cattivelli, e ulteriori video di approfondimento sugli studi e sui progetti più significativi.