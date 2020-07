Nuovo presidente CREA. Avviso pubblico sul sito Mipaaf

Pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali l’Avviso pubblico per la acquisizione di manifestazioni di interesse al conferimento dell’incarico di Presidente del Crea, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, vigilato dallo stesso Ministero.

La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it e, per conoscenza, all’indirizzo di posta elettronica aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito del Mipaaf.

VAI AL LINK Avviso pubblico per la acquisizione di manifestazioni di interesse al conferimento dell’incarico di Presidente del CREA