Gruppo BCS porta la nuova gamma StarGate ad Eima Digital Preview

Gruppo BCS porta importanti novità a Eima Digital Preview (EDP) 2020, prima edizione interamente digitale di una delle più importanti manifestazioni sulle tecnologie meccanico-agricole.

Nonostante l’emergenza Covid abbia trasformato l’evento da reale a virtuale, BCS ha deciso di conferma la propria solida presenza pluriennale e coglie l’occasione per presentare le sue ultime novità di prodotto dei monoasse: la nuova gamma StarGate.

“Gli ultimi mesi sono stati complessi per tutti gli attori del settore”, spiega Giulia Castoldi, Responsabile Marketing Gruppo BCS. “La ricerca e sviluppo di BCS però non si è fermata, anche perché migliorare i prodotti vuol anche dire fare la nostra parte per l’agricoltura e per il Paese. È per questo che siamo orgogliosi di essere a Eima Digital Preview per lanciare la nostra nuova gamma di monoasse StarGate, nome non casuale, poiché riteniamo che la nuova linea sia davvero la porta d’accesso all’innovazione in questo settore”.

La nuova gamma StarGate segna una nuova era dei monoasse, dove la trasmissione meccanica lascia il posto a quella idrostatica. Erede ed evoluzione della tecnologia che ha reso BCS sinonimo di performance e affidabilità in tutto il mondo, la nuova trasmissione idrostatica è stata completamente riprogettata dal reparto R&D di Abbiategrasso.

Con la trasmissione idrostatica, a differenza di quanto avviene con quella meccanica, è possibile regolare la velocità di avanzamento in modo “continuo”, senza cioè dover cambiare marcia. Infatti, solamente variando la posizione della leva di avanzamento sulla stegola destra del manubrio, si può variare la velocità senza interruzioni, regolandola a seconda delle condizioni del terreno e dell’erba, disponendo così di un numero infinito di velocità per adattarsi al meglio a tutte le esigenze lavorative.

Inoltre, con la trasmissione idrostatica, il motore e la PTO girano a velocità costante a prescindere dalla velocità di avanzamento della macchina.

I principali vantaggi della nuova gamma StarGate

Utilizzo più semplice e intuitivo – L’utilizzo dei motocoltivatori e delle motofalciatrici con trasmissione idrostatica risulta molto più semplice, rendendoli quindi ideali per un’ampia fascia di utenza: dall’hobby farmer all’agricoltore professionista, al manutentore del verde.

Efficienza ed efficacia – La PTO ad azionamento meccanico garantisce la massima efficienza nell’avvio dell’attrezzo, mentre con il movimento idrostatico l’utente ottiene la massima efficacia nella trazione delle due ruote, con il minimo dispendio energetico.

Maggiore comfort e sicurezza per l’operatore – Il cambio idrostatico si rivela utilissimo in caso di terreno irregolare, in pendenza e in generale nei casi in cui la velocità (e la direzione della macchina) deve essere cambiata spesso. In questi casi, infatti, dovendo variare la velocità di avanzamento non si dovrà in continuazione agire sulla leva della frizione (con la mano sinistra) e del cambio (con la mano destra), ma semplicemente variare la posizione della leva EasyGrip posizionata sul manubrio, mantenendo sempre entrambe le mani salde sulle stegole di guida.

Da sottolineare inoltre come il comfort sia ulteriormente migliorato grazie alla riprogettazione del manubrio di guida con leve di derivazione motociclistica ancora più facili da azionare e alle manopole con impugnatura antiscivolo, realizzate con un materiale ancora più morbido.

L’appuntamento con tutte novità del Gruppo BCS è a EIMA Digital Preview