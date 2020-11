Ra-Rake, da Repossi il ranghinatore a doppia stella pulito, veloce e che fa risparmiare

Il Team di Repossi Macchine Agricole sarà presente ad EIMA Digital Preview, l’evento digitale che, in questo anno di emergenza sanitaria, si svolgerà dall’11 al 15 novembre e accoglierà i visitatori nella sua room virtuale (clicca). In particolare sarà presentato uno dei prodotti innovativi, il RA-Rake, ranghinatore a doppia stella.

Il nome di quest’invenzione si ispira al dio egizio Ra poiché il Sole riassume i vantaggi della macchina ovvero la pulizia, la velocità e il risparmio economico. Vanta numerosi riconoscimenti e, in particolare, ha ottenuto l’ambito finanziamento Horizon 2020, premio conferito dalla Commissione Europea. La buona qualità di RA-Rake è stata certificata da test scientifici condotti dal team di Luca Rapetti, responsabile del dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano. L’idea sta nella tecnologia alla base di questo ranghinatore, ovvero quella della doppia stella che permette alla ruota anteriore di toccare il foraggio, ma non la terra e a quella posteriore viceversa. Ciò porta ad ottenere un – 66% di sporcizia all’interno del foraggio.

Questo è di vitale importanza dal momento che se la bovina assorbe troppe ceneri (contenute nel fieno) il suo apparato digerente ne potrebbe risentire e di conseguenza la produzione di latte sarà inferiore sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

Inoltre questa tipologia di ranghinatore comporta anche un risparmio economico significativo. Infatti foraggio di miglior qualità si traduce in un’inferiore necessità d’integratori per la vacca, avendo, comunque, la stessa energia a disposizione per produrre latte. Utilizzando un campione rappresentativo di 250 vacche, l’impatto economico si è tradotto in € 9300, ovvero $ 10400. Vi è poi un impatto sui costi di management che si traduce in € 34.300 di risparmio annuo.