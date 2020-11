Raccolta olive e spostamenti da e per il frantoio fuori dal comune di residenza. Si può, dalla Prefettura arrivano conferme positive

Mentre continuano ad arrivarci quesiti dai nostri lettori da tutta Italia, ci giungono importanti conferme su quanto abbiamo scritto ieri (leggi) per quanto riguarda la possibilità di raccogliere le olive fuori dal comune di residenza e di portare quindi le olive a frangere sempre fuori dal proprio comune.

A due quesiti che sono stati posti la Prefettura di Siena ha risposto in modo positivo. Non possiamo confermare che la regola possa valere per tutta Italia ma generalmente indirizzi e disposizioni questo tipo sono di carattere nazionale.

RACCOGLIERE LE OLIVE

D – Cogliere le olive fuori comune o comunque recarsi all’orto fuori comune?

R- Sì, in attesa di eventuali interventi regionali

2. PORTARE LE OLIVE AL FRANTOIO

D – Si possono portare olive a frantoi fuori comune se siamo dei privati e non IAP?

R – Sì, se non c’è frantoio nel proprio e in attesa eventuali interventi regionali

3. AQUISTARE L’OLIO

D – Possono i privati spostarsi per andare a comprare olio da aziende fuori comune o frantoi fuori?

R- Se non reperibile nel proprio comune

Ripetiamo comunque i consigli di portare sempre dietro una autocertificazione compilata e, ove possibile, informarsi con le polizie locali, forze dell’ordine o istituzioni.

Resta il fatto che in molte realtà ci sono frantoi di piccole dimensioni non in grado di soddisfare in termini di quantità e di ore lavoro, una domanda che in casi come nelle regioni arancioni o rosse risulterebbe moltiplicata di svariate volte. Serve, come al solito, buon senso da parte di tutti.

