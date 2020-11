Covid, Toscana e Campania zone rosse. Emilia, Friuli e Marche arancioni. Cambia la mappa pandemica dell’Italia

Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 Novembre. Passano in area rossa le regioni Campania e Toscana. Passano in area arancione le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.

Le regioni italiane sono dunque così suddivise:

Zona rossa: Campania, Toscana, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria, provincia autonoma dell’Alto Adige.

Zona arancione: Emilia-Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Umbria, Toscana, Liguria.

Zona gialla: Veneto, Lazio, Sardegna, Molise, provincia autonoma di Trento.

Resta valido il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5. E’ vietato ogni spostamento, in entrata e uscita, e anche ogni spostamento nel territorio salvo i motivi validati per legge. Chiusi bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie con eccezione della consegna a domicilio e apertura fino alle 22 la ristorazione da asporto. Chiusi anche i negozi al dettaglio tranne gli alimentari, le farmacie e le edicole. Chiusi i mercati di generi non alimentari. Restano sospese le attività sportive, anche se svolte in centri all’aperto. L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale. La didattica in presenza è valida solo per scuola dell’infanzia, elementari e prima media. Possibile fare una passeggiata in prossimità della propria abitazione con la mascherina e rispettando la distanza di un metro. Parrucchieri e barbieri restano aperti anche nelle zone rosse, chiusi i centri estetici. Restano chiusi i musei e le sale cinematografiche.