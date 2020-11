Semine autunnali, superfici in aumento. Il bilancio di casa RV Venturoli, azienda leader nei frumenti

“La campagna d’autunno sta procedendo molto bene, le superfici a cereali a paglia aumenteranno anche grazie alle condizioni climatiche favorevoli”. E’ unanime il giudizio positivo in casa RV Venturoli, società sementiera bolognese leader di mercato nei frumenti ibridi, nella soia e nei cereali come sorgo, frumenti e mais sulle semine in corso.

Le semine di grano tenero – dicono i vertici della società sementiera bolognese al Nord ed in Centro Italia stanno procedendo spedite con superfici in aumento. Dal punto di vista varietale si nota un minor utilizzo delle varietà di Forza a favore delle varietà di Alta produzione. Anche grazie alla significativa differenza di prezzo col tenero, le semine di frumento duro sono cresciute al Nord mentre nel Centro e Sud Italia sono all’inizio.

Per RV Venturoli la campagna commerciale sta andando molto bene. Giovanni Toffano, direttore commerciale, abbozza un primo bilancio: “Abbiamo una forte richiesta di seme di grani teneri ad alta produttività come Miroir, Paride e Poker tra le varietà tradizionali, ed Hystar, Hyxsperia ed Hyfi tra gli ibridi. In un segmento di mercato penalizzato, come quello dei frumenti di Forza, abbiamo una richiesta di seme di Aiace superiore allo scorso anno. Tra gli orzi, dove la superfice è tradizionalmente stabile, segnaliamo una fortissima domanda di Su Ellen. Per quanto riguarda i grani duri, grazie alla forte richiesta, le varietà Ciclope e Tredur sono in esaurimento”.