50 dolci senza latte e uova (e non solo)

“Ma siamo sicuri che uova e latte, in pasticceria, siano così indispensabili?” Inizia così il secondo volume della collana Ricette Senza®, in cui Chiara Pietrella e Beatrice Di Tomizio, dopo un primo libro di ricette di ogni tipo, ma rigorosamente senza latte e derivati, uova e soia, si lanciano stavolta nella “pasticceria intollerante”, confrontandosi con le principali golosità classiche italiane e internazionali in versione rigorosamente “senza”. Torte lievitate, farcite, biscotti e dolci al cucchiaio sono i protagonisti di questo nuovo volume, che propone 50 ricette, tutte senza latte, uova e derivati animali, ma divise all’interno del volume anche per ulteriori altre intolleranze come glutine, soia, cioccolato, lieviti, e non solo. Come il precedente volume, si tratta di un libro di semplice consultazione, che illustra ogni ricetta con una foto e la insaporisce con una curiosità, nutrendo anche gli “affamati” di notizie più particolari. “Non ce ne vogliano i grandi maestri e i sostenitori del classico ‘senza se e senza ma’ dicono le autrici. “Secondo noi (e i nostri fidi palati assaggiatori) se la differenza c’è, non è poi così sostanziale”.

