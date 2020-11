Biotecnologie. Efsa: lavori scientifici in corso

Novembre 2020 L’EFSA valuta se le linee guida per la valutazione dei rischi da animali geneticamente modificati siano adeguate anche per valutare i rischi associati a insetti modificati con la tecnologia della forzatura genetica mirata o “gene drive”.

Gli esperti dell’EFSA in materia di OGM concludono che le linee guida sono adeguate ma ne occorrono altre su alcuni aspetti quali la caratterizzazione molecolare, la valutazione del rischio ambientale e il monitoraggio ambientale post-commercializzazione.

Per forzatura genetica mirata o “gene drive” s’intende una tecnica utilizzata in ingegneria genetica per influenzare, e quindi accelerare, la trasmissione di alcuni elementi genetici in una data popolazione destinataria.

Ottobre 2020 Alla luce degli sviluppi intervenuti nel campo della biologia sintetica (SynBio) relativa ai microrganismi, l’EFSA pubblica un parere scientifico sull’adeguatezza delle attuali linee guida per valutare il rischio da microrganismi.

Gli esperti concludono che le linee guida attuali – per la caratterizzazione microbica e la valutazione del rischio ambientale da microrganismi geneticamente modificati (GM) – sono utili come base per la maggior parte delle valutazioni del rischio. Raccomandano tuttavia di elaborare ulteriori orientamenti in settori quali le metodologie per la caratterizzazione molecolare di microalghe e funghi e per affrontare tutte le aree specifiche di rischio ai sensi della direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM.

Il campo della SynBio coinvolge la scienza, la tecnologia e l’ingegneria per facilitare e accelerare la progettazione, la produzione e/o la modificazione del materiale genetico di organismi viventi.

Il parere dell’EFSA esamina casi di microrganismi SynBio che potrebbero raggiungere il mercato UE nel prossimo decennio.

2012 L’EFSA emana due pareri su cisgenesi /intragenesi e nucleasi a dito di zinco 3 e altre nucleasi sito-dirette, valutando i rischi potenziali di queste tecniche e l’applicabilità delle esistenti linee guida EFSA a piante geneticamente modificate per la relativa valutazione del rischio.

Gli esperti concludono che le linee guida in essere sono applicabili anche alla valutazione di prodotti alimentari e mangimi derivati da piante modificate con tali tecniche nonché all’esecuzione di valutazioni del rischio ambientale e non devono essere ulteriormente elaborate.