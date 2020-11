Reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro. Da INAIL finanziamenti fino a 150mila euro

L’Inail garantisce supporto ai propri assistiti vittime di infortunio o malattia professionale per la continuità lavorativa o per l’inserimento in una nuova occupazione attraverso la realizzazione di progetti personalizzati di reinserimento lavorativo.

Disponibili per i datori di lavoro contributi a fondo perduto fino a un massimo di euro 150.000,00 per interventi di adeguamento e ristrutturazione degli ambienti di lavoro e azioni formative mirate. Le procedure per l’accesso ai finanziamenti sono state recentemente semplificate.

DESTINATARI

Conservazione del posto di lavoro

Lavoratori subordinati e parasubordinati e autonomi, con disabilità da lavoro, tutelati dall’Inail.

Nuova occupazione

Persone con disabilità da lavoro tutelate dall’Inail con le quali vengano stipulati contratti di lavoro subordinato o parasubordinato per attività lavorative anche non soggette a obbligo assicurativo Inail.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO FINANZIATE

Superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (inserimento rampe, adeguamento percorsi orizzontali, modifica locale ascensore, servizi igienici, ecc.)

Adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, strumenti, ausili, strumenti di interfaccia macchina-utente, veicoli costituenti strumenti di lavoro, ecc.)

Formazione (addestramento utilizzo postazioni, tutoraggio per svolgimento stessa mansione o per riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione, ecc.).

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Ciascun progetto di reinserimento lavorativo è finanziato fino a un massimo di 150.000 euro:

135.000 euro, rimborsabili al 100%, per interventi di superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro e per interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni lavorative

15.000 euro, rimborsabili al 60%, per progetti di formazione

In caso di conservazione del posto di lavoro, è rimborsato il 60% della retribuzione effettivamente corrisposta al destinatario del progetto.

E’ possibile richiedere, per una sola volta, un’anticipazione fino al 75% dei costi del progetto.