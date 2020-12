L’anno che verrà. Vino, zootecnia e agrifood. Il calendario 2021 di fiere ed esposizioni

Il mondo fieristico, anche e soprattutto nel settore agricolo e dell’agrifood, fa i conti con il coronavirus e con le misure di prevenzione adottate dal Governo. Le principali rassegne del 2020 sono state cancellate o posticipate e c’è già chi si organizza per il 2021. Qui di seguito un calendario ad oggi delle principali fiere in Italia e non solo per l’anno che verrà.

GENNAIO

Nessuna iniziativa in calendario

FEBBRAIO

Nessuna iniziativa in calendario

MARZO

6-14 Ortogiardino – Pordenone www.ortogiardinopordenone.it

19-23 Prowein – Dusseldorf (Germania) www.prowein.it

26-28 Agriumbria – Bastia Umbra www.agriumbria.eu

26-30 Merano Wine Festival – Merano meranowinefestival.com

APRILE

23-25 Fiera Nazionale dell’Agricoltura – Lanciano (Polo Fieristico d’Abruzzo) www.lancianofiera.it

29/04-01/05 Enoliexpo – Bari www.enoliexpo.com

MAGGIO

4-6 Fieravicola – Rimini www.fieravicola.com

4-7 Cibus – Parma www.cibus.it

14-21 Anteprime Vini Toscani www.anteprimetoscane.it/AT/landing

22-24 Anteprima del Sagrantino – Montefalco www.consorziomontefalco.it

GIUGNO

14-16 Wine Paris & Vinexpo Paris– Parigi (Francia) www.vinexposium.com/en/wineparis-vinexpo

20-23 Vinitaly – Verona www.vinitaly.com

20-23 Sol & Agrifood – Verona www.solagrifood.com

LUGLIO

Nessuna iniziativa in calendario

AGOSTO

Nessuna iniziativa in calendario

SETTEMBRE

Fiera del Levante – Bari fieradellevante.it

22-24 Flormart – Padova flormart.it

OTTOBRE

19-23 EIMA International – Bologna www.eima.it

NOVEMBRE

3-5 R.I.V.E: Rassegna Internazionale Viticoltura e Enologia – Pordenone www.exporive.com

DICEMBRE

Nessuna iniziativa in calendario