Siena Food Lab premia l’innovazione in agricoltura. Un bando per 60 aziende agricole

Un bando per affiancare le aziende agricole in un percorso di adozione delle innovazioni in agricoltura. Si chiama Siena Food Lab ed è il nuovo progetto di Santa Chiara Lab e Fondazione Monte dei Paschi di Siena che accompagnerà fino a 60 aziende agricole del territorio senese in un processo di crescita ed introduzione di nuovi strumenti di agricoltura di precisione per lo sviluppo sostenibile nei settori della viticoltura, olivicoltura e cerealicoltura.

Da oggi, 9 dicembre, e fino all’18 gennaio 2021 è online il bando per il reclutamento delle prime 20 aziende del settore vitivinicolo del territorio senese interessate a svolgere un percorso di avvicinamento o di evoluzione delle tecniche dell’agricoltura di precisione e un percorso di formazione sulle soft skills per gli imprenditori agricoli (https://bit.ly/36ZqxYb). Nei prossimi mesi verranno pubblicati bandi destinati anche ai settori olivicolo e cerealicolo.

L’obiettivo del progetto è quello di mettere gratuitamente a disposizione delle aziende agricole gli strumenti e le professionalità necessarie per essere più competitivi nel mercato e allo stesso tempo assicurare una redditività adeguata alle piccole-medie imprese del territorio. Il Siena Food Lab, attraverso la creazione di uno spazio di dialogo tra imprenditori, innovatori, ricercatori ed istituzioni, metterà in contatto le aziende che necessitano delle innovazioni e i partner tecnologici in grado di offrire tali soluzioni.

Le aziende agricole che aderiranno al progetto avranno a disposizione un team di esperti che, a partire dalle criticità e dai bisogni delle aziende, forniranno le soluzioni offerte dal mondo dell’innovazione e della ricerca per migliorare i processi produttivi aziendali, capaci di assicurare una produzione di qualità e una maggiore redditività dell’imprese. La metodologia utilizzata infatti, prevede un approccio bottom-up, che si basa sull’acquisizione diretta delle esigenze delle imprese per intercettare le soluzioni adatte alle aspettative e ai bisogni formativi degli imprenditori. In tale ambito, le aziende agricole saranno incentivate ad accogliere nella propria azienda per un percorso di crescita professionale giovani del territorio, specializzati nel settore agricolo, per un periodo che va fino ad un anno.

Il primo partner tecnologico già operativo nel settore viticolo è l’azienda Agricolus che ha sviluppato una piattaforma cloud per supportare e ottimizzare il lavoro di agricoltori e operatori del mondo agricolo.