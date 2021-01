Giovane agricoltore calabrese, Enrico Parisi, nominato Cavaliere. Baroni (FI): terra è la nuova frontiera del futuro per le giovani generazioni

Anche un giovane agricoltore calabrese fra i 36 cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e solidarietà, ai quali il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha conferito l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nella rosa dei premiati c’è, infatti, Enrico Parisi, 28enne delegato dei giovani di Coldiretti Calabria “per il suo appassionato contributo alla promozione di pratiche di sostenibilità sociale, ambientale ed economica”.

Questa onorificenza, concessa dalla più alta carica dello Stato, offre sostegno e riconoscimento per lo storico ritorno dei giovani in agricoltura dove nel 2020 le imprese condotte da under 35 sono aumentate del 14% rispetto a cinque anni fa, in netta controtendenza con l’andamento generale.

Complessivamente, nel settore primario, si conta un vero e proprio esercito di 55 mila giovani (dati Coldiretti), che ha continuato a lavorare durante la pandemia nei campi e nelle stalle per garantire gli approvvigionamenti alimentari e il cibo sulle tavole degli italiani, anche con iniziative di sostegno sociale e di solidarietà.

“L’onorificenza al giovane agricoltore calabrese – sottolinea l’on Anna Lisa Baroni (Forza Italia) – è anche sostegno per tutti gli eroi del cibo Made in Italy che hanno reso possibile al nostro Paese la conquista del primato nella qualità e nella sicurezza alimentare a livello internazionale.

Nel settore agricolo e nell’industria agroalimentare inoltre, è straordinario l’avanzamento in termini scientifici e tecnologici che con formidabile rapidità si sono posti al servizio del primato mondiale del Made in Italy”.

“Primato mondiale facilmente apprezzabile dal mio osservatorio privilegiato di parlamentare, membro della Commissione agricoltura della Camera con le continue audizioni di tutti i soggetti del settore (associazioni, imprese, enti pubblici, università e mondo delle ricerca scientifica) – prosegue la Baroni – che ci raccontano di come la tecnologia ricopra, ormai, un ruolo chiave nell’evoluzione del modello agricolo, volano indispensabile per raggiungere gli ambiziosi obbiettivi di sviluppo sostenibile delineati dalle Nazioni Unite con Agenda2030. In Italia, oggi, in agricoltura, 1 impresa su 10 è condotta da giovani e il mestiere della terra è la nuova frontiera del futuro per le giovani generazioni” ha concluso.