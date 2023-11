Carne sintetica: rissa fra Prandini (Coldiretti) e Della Vedova (+ Europa), intervento della Polizia

ROMA – Rissa davanti a Palazzo Chigi, tra Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, e Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa.

Proprio davanti a Palazzo Chigi era in in corso un sit-in organizzato da Coldiretti contro il cibo artificiale e la carne sintetica in particolare.

Poco dopo sono volati insulti e qualche spintone, fino all’intervento di alcuni presenti e della Polizia, a dividere Prandini e Della Vedova.

