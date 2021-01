Dimissioni Bellanova. Agricoltura la solita sacrificata nell’altare dell’ingovernabilità. Sette ministri in dieci anni

ROMA – Ed a rimetterci, ancora una volta, è l’agricoltura. Guarda caso. Ma un caso proprio non è. C’è sempre un motivo, valido o meno valido, per sacrificare sull’altare dell’ingovernabilità il ministero di Via XX Settembre. Non avevamo dubbi.

L’agricoltura è un settore che per sua natura avrebbe (ha) bisogno di stabilità, a prescindere dalla pandemia in corso. Ma adesso ancora di più, con i mercati fermi, con l’export mutilato dal Covid, con la ristorazione chiusa e con le regioni a colori. L’agricoltura in questo anno, ormai, di coronavirus – lo abbiamo ripetuto un’infinità di volte – non si è mai fermata; i nostri agricoltori, le aziende, gli allevamenti hanno incessantemente continuato a produrre ed a portare sulle tavole cibo made in Italy. Con i problemi di sempre, che quelli restano anche in tempo di Covid: frutta sottocosto minata dalle importazioni che arrivano sugli scaffali della Gdo a prezzi stracciati; stessa situazione per l’olio d‘oliva; prezzo del latte (ovino e bovino); florovivaismo che ha subito molteplici chiusure; export e horeca che hanno penalizzato il via. L’elenco potrebbe continuare. A tutto questo si aggiungono le difficoltà del Covid. Ristori? Risorse? Niente di tutto questo, il porcellino dell’agricoltura è vuoto, e la politica è completamente assente.

Mentre le aziende hanno bisogno di certezze e di stabilità, arrivano le dimissioni della ministra Bellanova, nell’aria da ormai un mese, che danno all’intera agricoltura ancora maggiore instabilità.

Insomma, non serviva la riprova, e gli agricoltori italiani non ne sentivano certo il bisogno – a prescindere da quale possa essere il giudizio sull’operato di sedici mesi della ministra di Italia Viva – ma ancora una volta a fare spazio ad una crisi, o a nuove poltrone è proprio l’agricoltura.

E così vediamo, andando indietro nel tempo, che solo negli ultimi dieci anni abbiamo avuto ben sette ministri delle politiche agricole, che fanno venti dal 1990, ovvero un ministro ogni anno e mezzo. Alla faccia della stabilità auspicata, e della programmazione di cui un settore che deve sottostare ai tempi della natura ha bisogno.

TUTTI I MINISTRI DELL’AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA ITALIANA e tempo di permanenza

Teresa Bellanova – Italia Viva – 5 settembre 2019 – 13 gennaio 2021

Gian Marco Centinaio – Lega – 1 giugno 2018 – 5 settembre 2019

Maurizio Martina – Partito Democratico – 22 febbraio 2014 – 13 marzo 2018 (2 Governi)

Nunzia De Girolamo – Popolo delle Libertà – 28 aprile 2013 – 27 gennaio 2014

Mario Catania – Indipendente – 16 novembre 2011 – 28 aprile 2013

Francesco Saverio Romano – I popolari di Italia domani – 23 marzo 2011 – 16 novembre 2011

Giancarlo Galan – Il Popolo della Libertà – 16 aprile 2010 – 23 marzo 2011

Luca Zaia – Lega Nord – 8 maggio 2008 – 16 aprile 2010

Paolo De Castro – La Margherita – Partito Democratico – 17 maggio 2006 – 8 maggio 2008

Gianni Alemanno – Alleanza Nazionale – 11 giugno 2001 – 17 maggio 2006 (2 Governi)

Alfonso Pecoraro Scanio – Verdi – 26 aprile 2000 – 11 giugno 2001

Paolo De Castro – I Democratici – 21 ottobre 1998 – 26 aprile 2000 (2 Governi)

Michele Pinto – Partito Popolare Italiano – 18 maggio 1996 – 21 ottobre 1998

Walter Luchetti – Indipendente – 17 gennaio 1995 – 18 maggio 1996

Adriana Poli Bortone – Alleanza Nazionale – 11 maggio 1994 – 17 gennaio 1995

Alfredo Luigi Diana – Democrazia Cristiana – 21 marzo 1993 – 11 maggio 1994 (2 Governi)

Giovanni Angelo Fontana – Democrazia Cristiana – 28 giugno 1992 – 21 marzo 1993

Giovanni Goria – Democrazia Cristiana -13 aprile 1991 – 28 giugno 1992

Vito Saccomandi – Democrazia Cristiana – 27 luglio 1990 – 13 aprile 1991

Calogero Mannino – Democrazia Cristiana – 13 aprile 1988 – 27 luglio 1990 (2 Governi)

Filippo Maria Pandolfi – Democrazia Cristiana – 4 agosto 1983 – 13 aprile 1988 (4 Governi)

Calogero Mannino – Democrazia Cristiana – 1º dicembre 1982 – 4 agosto 1983

Giuseppe Bartolomei – Democrazia Cristiana – 18 ottobre 1980 – 1º dicembre 1982 (3 Governi)

Giovanni Marcora – Democrazia Cristiana – 23 novembre 1974 – 18 ottobre 1980 (7 Governi)