Ministero agricoltura merce di scambio. Conte alla Camera: “Non intendo mantenere la delega all’agricoltura”

ROMA – “Non intendo mantenere la delega all’agricoltura”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’intervento di quest’oggi alla Camera sulla crisi di governo in corso.

Era un’ipotesi abbastanza prevedibile che adesso diventa ufficiale. Nella conta dei numeri al Senato, per ottenere una nuova maggioranza (domani), l’agricoltura diventa quindi una merce di scambio per Conte, ed un terreno di conquista per i cosiddetti costruttori, che potranno o meno, concedere la fiducia e permettere la prosecuzione dell’operato dell’attuale premier, con la nascita del Conte Ter.

Vediamo chi si aggiudicherà questo ambitissimo premio.

