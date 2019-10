Question Time alla Camera. Bellanova: valorizzare sempre di più l’agricoltura. E in Europa nessuna riduzione risorse

«Il lavoro dell’agricoltore va valorizzato, non penalizzato»: così il ministro Teresa Bellanova, oggi alla Camera rispondendo al question time degli onorevoli Gadda, Fregolent, Mor. «E’ un lavoro essenziale – ha precisato il ministro – nella custodia dei suoli, nella lotta al dissesto idrogeologico, nella conservazione del nostro patrimonio di biodiversità e paesaggistico. Il Made in Italy è questo. Per farlo servono visione progettuale e risorse adeguate. Come sapete, nei prossimi mesi entrerà definitivamente nel vivo il dibattito sulle riforme del bilancio europeo e della Politica agricola comune. In questo ambito i temi della sostenibilità ambientale ed economica, della riduzione delle emissioni, dell’economia circolare, dell’agricoltura di precisione, della qualità e sicurezza alimentare dovranno essere tenuti sempre al centro dell’attenzione.

Le risorse europee post 2020 non dovranno essere inferiori a quelle della programmazione precedente e dovranno essere indirizzate prioritariamente per sostenere investimenti che abbassino l’impatto sull’ambiente attraverso ricerca e tecnologie avanzate. L’innovazione è una chiave di futuro della produzione di cibo».

Contemporaneamente, grande attenzione ai consumatori. «Per rendere questi processi realmente competitivi rispetto alla concorrenza internazionale – ha concluso Bellanova -occorre mettere il consumatore sempre nelle condizioni di decidere consapevolmente cosa mangiare, informandolo correttamente sulla provenienza delle materie prime, sui processi produttivi seguiti e sull’impatto dell’intera catena alimentare. Posso garantire il massimo impegno mio e del Ministero su queste tematiche in un dialogo costante e proficuo con il Parlamento».