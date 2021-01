Il food&beverage mondiale si da appuntamento a Colonia con Anuga. Dal 9 al 13 ottobre

COLONIA – Anuga, l’evento di riferimento per il food&beverage in programma a Colonia dal 9 al 13 ottobre, non tradisce le aspettative della vigilia, nonostante la pandemia. A dieci mesi dall’inizio della fiera, le adesioni confermano il ruolo di ‘evento leader per il mondo dell’agroalimentare.

Non è un caso che la grande kermesse internazionale sia strutturata in 10 “saloni tematici”, proprio per essere una rappresentazione compiuta e coerente dei tanti temi e dell’oceano di prodotti che rientrano nei confini del food&beverage.

Dieci “fiere nella fiera” dove non mancheranno tutti i “big” internazionali e dove sono già molte le aziende italiane che hanno confermato la loro partecipazione lo scorso anno furono 1.100 su un totale di 7.500 fra cui Zanetti, Levoni, INALPI, F.lli Saclà, Mutti, Surgital, Granarolo, Lauretana, INALCA.

Non mancheranno nuovi ambiti per i “trend” alimentari in crescita, come “Anuga Clean Label” o “Anuga free from, Health & Functional Food” che di fatto riassumeranno molto di quanto sta emergendo in tema di “sana alimentazione”, in una rassegna assolutamente “sicura” e ancora più efficace.

I prossimi appuntamenti

Anufood China, Shenzhen, 21-23 aprile 2021, Wine & Gourmet Japan, Tokyo, 21-23 aprile 2021, THAIFEX-Anuga Asia, Bangkok, 25-29 maggio 2021, Alimentec, Bogotà, 8-11 giugno 2021, Annapoorna – Anufood India, Mumbai, 6-8 settembre 2021, Yummex Middle East, Dubai, 7-9 novembre 202, ISM, Colonia, 30 gennaio-2 febbraio 2022, Anufood Brazil, San Paolo, 12-14 aprile 2022, Euvend & coffeena, Colonia, 27-29 ottobre 2022.