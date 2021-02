Prorogati anche nel 2021 gli incentivi a impianti a biogas fino a 300 kw

ROMA – “Anche per il 2021 diamo la possibilità alle aziende agricole che realizzano impianti di biogas fino a 300 KW, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, di continuare ad accedere agli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, aprendo così la strada al ruolo centrale che l’agricoltura può rivestire nella transizione energetica ed ecologica del Paese”.

Lo afferma Gianpaolo Cassese, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura.

“L’emendamento al decreto milleproroghe a mia prima firma approvato oggi in commissione è frutto del lavoro di tutti i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura.

È nostra ferma convinzione che le agroenergie, correttamente dimensionate e incentivate, possano rappresentare la chiave di volta per la ripresa del Paese in chiave green e dunque per il raggiungimento dei fondamentali obiettivi di azzeramento delle emissioni climalteranti” prosegue Cassese.

“Dopo questo primo importante passo metteremo tutto il nostro impegno per utilizzare la leva del Piano nazionale di ripresa e resilienza per incentivare questa filiera e raggiungere nuovi traguardi in termini di sostenibilità, economia circolare e impatto ambientale e di creazione di posti di lavoro” conclude il deputato del MoVimento 5 Stelle.