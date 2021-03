Pubblicato dall’EFSA un aggiornamento delle linee guida scientifiche alle richieste di autorizzazione di aromatizzanti di affumicatura

PARMA – L’EFSA ha pubblicato una guida aggiornata sui dati scientifici che i richiedenti devono includere nei fascicoli di richiesta di autorizzazione per nuovi aromatizzanti di affumicatura, nonché per il rinnovo o la modifica di autorizzazioni già in essere.

L’autorizzazione di un aromatizzante di affumicatura è valida 10 anni.

A conclusione di tale periodo, almeno 18 mesi prima della scadenza dell’autorizzazione in corso, i richiedenti devono presentare di nuovo domanda.

L’EFSA valuta la sicurezza del prodotto sulla scorta dei dati presentati dall’azienda e conclude in merito alla sua sicurezza o meno per la salute umana e per l’ambiente, alle condizioni d’uso proposte.

La guida viene pubblicata insieme a una relazione che illustra i contributi ricevuti dal pubblico grazie alla consultazione tenutasi nell’ottobre-novembre del 2020.