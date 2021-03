INCREASE – CSE (Citizen Science Experiment): la Scienza dei Cittadini. Webinar il 10 marzo

ANCONA – INCREASE porta avanti l’esperimento di Scienza dei Cittadini, rivolto a tutti coloro che vorranno esserne coinvolti e fare la loro parte per l’ambiente, per le presenti e future generazioni.

Mira alla caratterizzazione, alla gestione, alla conservazione e alla valorizzazione dell’agro-biodiversità e delle risorse genetiche.

LEGGI Diffusione di 1000 varietà autoctone di fagiolo. Ogni cittadino europeo può diventare coltivatore e incrementare la biodiversità

WEBINAR MARTEDì 10 MARZO ORE 18.30

Evento su ZOOM – CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

I partner italiani del progetto parleranno e illustreranno il funzionamento dell’esperimento di Scienza dei Cittadini e della sua app INCREASE CSA.

Cme iscriversi, come interagire e come utilizzarla al meglio per la riuscita dell’esperimento.

INTERVERRANNO:

• Roberto Papa (UNIVPM)

• Sofia Ghitarrini (ISEA)

• Massimo Rinaldi (Orto Botanico di Bergamo)

• Filippo Servalli (MASP)

• Massimo Zaccardelli (CREA OF)

• Mario Marino (FAO)

• Tania Gioia (UNIBAS)

• Monica Rodriguez (UNISS)