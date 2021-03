Sicurezza alimentare. Operazione Carabinieri: sequestrate oltre 65 tonnellate di cereali e farine, 160mila di valore

ROMA – Sequestrate oltre 65 tonnellate di cereali e farine, per un valore di 160mila euro, e una persona denunciata.

E’ questo l’esito di Operazione Impasto portata a termine dal Reparto Tutela Agroalimentare (RAC) di Parma (Carabinieri), che si è svolte nelle ultime settimane, nel nord-est d’Italia, in seguito all’accentuata richiesta di beni di prima necessità nell’ambito dell’attuale quadro emergenziale.

L’OPERAZIONE NEL DETTAGLIO

Il sequestro ha interessato 65.531 kg di farina di grano e 223 kg di mais, del valore di circa 160.000 euro, per carenza di elementi idonei a stabilire la provenienza del prodotto ed uso improprio della terminologia evocante il biologico.

Inoltre è stato denunciato il titolare di un’azienda per frode in commercio (515c.p.), poiché aveva posto in vendita farine di qualità e provenienza diversa da quelle dichiarate in etichetta. Contestate sanzioni per 7.500 euro.

