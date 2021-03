La Toscana guarda alla viticoltura eroica. Focus di Anci e Accademia dei Georgofili il 17 marzo

FIRENZE – La Toscana guarda con grande interesse alla viticoltura eroica.

VITICOLTURA EROICA IN TOSCANA – Per essere considerata “eroica” è necessaria una di queste condizioni: in pendenza del terreno superiore a 30%; altitudine superiore ai 500 metri s.l.m.; sistemi viticoli su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole.

Sarà infatti dedicato alla viticultura nelle aree montane il prossimo appuntamento del ciclo “Conosciamo la Toscana rurale”, la serie di incontri organizzati da Anci Toscana in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili, per promuovere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche delle terre toscane. Fra gli interventi anche quello del Cervim, il Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana.

L’iniziativa, che si terrà il 17 marzo (alle 14.30), ha il patrocinio del Mipaaf, del Cervim e dell’Accademia della Vite e dell’Uva, e vedrà la partecipazione di amministratori pubblici, rappresentanti del mondo scientifico e di quello imprenditoriale. Stavolta dunque i riflettori non saranno accesi su un singolo territorio, ma su una specifica attività che attraversa e coinvolge tutte le province, isole comprese, con l’obiettivo di portare un contributo di conoscenze e proposte per la lo sviluppo delle aree montane e marginali, attraverso il recupero e l’ampliamento delle superfici destinate alla viticoltura.

Dopo l’inquadramento scientifico della coltivazione viticola in montagna, sono previsti gli interventi dei produttori con le loro esperienze dai territori dalla Toscana e non solo: Garfagnana, montagna pistoiese, Media valle del Serchio, Lunigiana, Casentino, Cinque Terre, Val d’Aosta e Colli del Candia.

IL PROGRAMMA

Scarica il programma in PDF La_viticoltura_nelle_aree_montane

14.30 Apertura dei lavori

Roberta Casini Responsabile Agricoltura di Anci Toscana, Sindaco di Lucignano

Responsabile Agricoltura di Anci Toscana, Sindaco di Lucignano Luca Marmo Responsabile Politiche della Montagna di Anci Toscana, Sindaco di San Marcello Piteglio

Responsabile Politiche della Montagna di Anci Toscana, Sindaco di San Marcello Piteglio Antonio Calò Accademia dei Georgofili – Accademia Italiana della Vite e del Vino

LA PRODUZIONE VITIVINICOLA NELLE AREE MONTANE

Roberto Gaudio CERVIM

CERVIM Paolo Storchi Accademia dei Georgofili – CREA Centro ricerca Viticoltura ed Enologia

ESPERIENZE DAI TERRITORI

Andrea Elmi Maestà della Formica- Garfagnana

Maestà della Formica- Garfagnana Gregorio Ceccarelli Azienda Agricola Gregorio Ceccarelli -Montagna Pistoiese

Azienda Agricola Gregorio Ceccarelli -Montagna Pistoiese Cipriano Barsanti Azienda Macea-Associazione Pinot nero dell’Appennino-Media Valle del Serchio

Azienda Macea-Associazione Pinot nero dell’Appennino-Media Valle del Serchio Giorgio Tazzara Azienda Agricola Monastero dei Frati Bianchi – Lunigiana

Azienda Agricola Monastero dei Frati Bianchi – Lunigiana Vincenzo Tommasi Podere della Civettaja- Casentino

Podere della Civettaja- Casentino Bartolo Lercari Az.Agricola Cheo Vernazza- Cinque Terre

Az.Agricola Cheo Vernazza- Cinque Terre Stefano Celi Azienda Agricola La Source sas di Stefano Celi di Saint Pierre- Val d’Aosta

Azienda Agricola La Source sas di Stefano Celi di Saint Pierre- Val d’Aosta Pierpaolo Lorieri Podere Scurtarola- Colli del Candia

PROSPETTIVE DI VALORIZZAZIONE E DI SVILUPPO TERRITORIALE

Marco Mancini Fondazione per il Clima e la Sostenibilità-Accademia dei Georgofili

Fondazione per il Clima e la Sostenibilità-Accademia dei Georgofili Donatella Cinelli Colombini Presidente Consorzio Vino Orcia

Presidente Consorzio Vino Orcia Eugenio Pomarici Università di Padova- Accademia dei Georgofili

Università di Padova- Accademia dei Georgofili Oreste Gerini Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

TAVOLA ROTONDA

Confronto aperto con Regione Toscana, Istituzioni locali, Gal, Organizzazioni di Categoria,

Consorzi, Associazioni, Cooperative

Conclusioni dei lavori

Stefania Saccardi Vicepresidente e Assessore agricoltura Regione Toscana

Coordina i lavori Marina Lauri Anci Toscana

