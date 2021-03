Patentini fitosanitari è confermata la proroga. Uncai: dissipati i dubbi in Commissione Agricoltura

ROMA – Dopo approfondimenti, abbiamo constatato come il decreto Milleproroghe di recente convertito in legge abbia effettivamente prorogato le scadenze relative agli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici e dei certificati relativi ai corsi di formazione per la vendita, l’acquisto e l’uso professionale dei prodotti fitosanitari, contrariamente a quanto paventato da Uncai.

La Commissione agricoltura alla Camera si è immediatamente interessata affinché fosse risolto positivamente e tempestivamente ogni dubbio interpretativo tra i contoterzisti.

Di fatto, l’articolo 10 comma 6-bis del Milleproroghe modifica l’articolo 78 comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), inserendovi l’espressione “e nel 2021” dopo le parole “in scadenza nel 2020”. In questo modo sono prorogate le scadenze dei cosiddetti “patentini fitosanitari” e dei controlli funzionali delle macchine irroratrici.

Il citato articolo 78 comma 4-octies, nella sua formazione originaria in Gazzetta Ufficiale, non prevedeva alcuna proroga dei controlli funzionali e dei patentini “in scadenza nel 2020”; senonché era stato modificato dalla successiva legge 77/2020 come segue:

“4-octies. In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la continuità operativa nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

In conclusione, alla luce della lettura coordinata delle due leggi (la 27/2020 e la77//2020) è, quindi, possibile rinvenire la proroga degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici in scadenza nel 2021 e dei patentini fitosanitari.

