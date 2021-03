Il giardinaggio ora è smart e divertente, anche senza avere il pollice verde

MILANO – Secondo un’indagine dell’ Osservatorio “The World After Lockdown” di Nomisma, nel 2019 l’hobby del giardinaggio ha coinvolto 16 milioni di italiani (32% della popolazione) ma la quarantena, con l’incremento di tempo libero a disposizione e la voglia di circondarsi per quanto possibile di cose “belle e piacevoli”, ha fatto crescere esponenzialmente la passione per il verde: il 7% degli italiani ha iniziato a praticare l’hobby del giardinaggio proprio durante il lockdown e il numero di green lovers è cresciuto da 16 milioni a 19 milioni solo in un anno.

Ma questa tendenza green ha un ulteriore aspetto rivoluzionario: la voglia di verde e i benefici terapeutici del gardening hanno conquistato anche i più giovani. Grazie alla digitalizzazione e alla crescita dello shopping online, si è registrato un vero e proprio boom di acquisti gardening sul web che coinvolgono anche giovani clienti. Infatti, il 12% dei nuovi green lovers sono proprio Millennials che, durante il periodo di lockdown, si sono approcciati per la prima volta al mondo dell’urban farming.

La tecnologia dell’orto verticale sviluppata da Hexagro, azienda nata nel 2016 e da sempre impegnata a migliorare le tecnologie di agricoltura verticale, è stata riadattata in chiave urban per renderla più semplice e adatta alle tasche di tutti. Oltre ad un prodotto semplice e intuitivo, Hexagro si impegna a rendere Poty accessibile sia dal punto di vista del prezzo che delle skills.

Infatti, Poty si fa portavoce di un trend green e democratico finalizzato a portare dentro alle case di tutti un lifestyle green incentrato sui benefici della natura e del gardening permettendo a chiunque di coltivare in maniera facile e veloce senza dover per forza conoscere piante, stagionalità e terreni.

Insomma, con Poty tutti possono diventare coltivatori provetti sia grazie al supporto di un assistente digitale, che guiderà step by step l’assemblaggio del prodotto e la coltivazione delle piante, sia grazie al nuovo catalogo di piante già germogliate, pronte per essere trapiantate. La vera tendenza primaverile, infatti, sarà proprio quella di rendere il gardening intuitivo e semplificato. L’utente non dovrà più preoccuparsi di coltivare la pianta partendo dal seme o sceglere le piante giuste in base alla stagione: Hexagro offre la possibilità di comprare le piante già germogliate scegliendo tra un’ampia varietà all’interno di un catalogo aggiornato di stagione in stagione per semplificare l’approccio dell’utente al giardinaggio.

Coltivare le proprie piante sul terrazzo o sul balcone anche in città e in spazi ristretti: il must have per la stagione primaverile in arrivo è l’orto verticale

Che con la pandemia sia esplosa la voglia di uscire e riconnettersi con il mondo è un dato ormai appurato e, attraverso il gardening home made, le persone hanno iniziato a ricreare in casa il mondo esterno. Piante, fiori, piccoli orti casalinghi: il trend che ha conquistato gli italiani nel corso della pandemia è proprio il comfort green. E come ogni trend contemporaneo che si rispetti, anche il giardinaggio ha raggiunto grandi risultati anche sui social network. Infatti, proprio nel 2020, l’hashtag #gardening ha registrato un boom di followers e i video inerenti a questo trend green sono oltre un milione sulla piattaforma Tik tok. Circondarsi di piante per vivere meglio e migliorare il proprio lifestyle quotidiano cercando di ritrovare una connessione con la natura: l’urban farming è diventato il nuovo must have contemporaneo.

Ripristinare l’antico equilibrio tra uomo e natura sfruttando gli spazi interni

E’ proprio per supportare i benefici della riconnessione con la natura che l’azienda Hexagro ha lanciato Poty, un orto verticale adatto proprio a tutti, anche ai green lovers senza il pollice verde.

Poty si presenta come un vero e proprio giardino verticale modulare con un sistema di fertirrigazione che nutre le piante con micro-gocce nutritive per fornire gli elementi necessari per una crescita efficiente e sana anche in città. E’ pensato per spazi esterni anche limitati, quindi adatto per ogni terrazza o balcone, dai piccoli appartamenti di città fino alle più grandi case di campagna e consente una coltivazione semplice in uno spazio circoscritto, ideale per tutti coloro che non hanno tempo o voglia di cimentarsi con un tradizionale orto orizzontale.

“Poty è nato anche come risposta al Covid e alla crisi iniziata a Marzo: pre pandemia ci occupavamo di urban farming indoor, con un focus su uffici e ambienti business. Con il lockdown abbiamo riadattato le nostre tecnologie e sviluppato Poty, per permettere a tutti di poter coltivare il proprio orto verticale comodamente in casa” – spiega Alessandro Grampa, co-founder – “Solo negli ultimi mesi del 2020 abbiamo installato oltre 100 sistemi e il trend dell’orto verticale è in continuo aumento. Questo ci ha fatto capire che ritrovare un equilibrio tra uomo e natura è una ricerca vera e propria e vogliamo continuare a lavorare per far sì che questo lifestyle si diffonda su larga scala. Puntiamo a portare Poty nelle case di tutti per poter riavvicinare le persone non solo alla natura ma a tutti i suoi benefici”.

Poty e la mission sociale: ogni orto verticale acquistato in Europa supporta lo sviluppo dell’agricoltura verticale in Colombia

Hexagro non vuole solo promuovere un lifestyle green e infatti porta avanti i valori di questa tendenza supportando l’agricoltura verticale anche nei paesi in via di sviluppo.

Ed è proprio grazie alla sister company Siembra Vertical che Hexagro si impegna a sostenere i progetti sociali in Colombia per poter contribuire al significativo impatto economico e sociale all’interno delle realtà locali. Infatti, per ogni Poty acquistato in Europa viene supportata l’installazione di uno o più sistemi di agricoltura verticale come Poty in Colombia. Questo contributo è possibile proprio grazie al team di Sembra Vertical e alle fondazioni locali che permettono e facilitano fisicamente le installazioni di questi prodotti, mettendo in contatto Hexagro con le comunità agricole locali.

“Hexagro – Siembra Vertical Social, è l’azienda sorella di Hexagro, alla quale trasferiamo le nostre conoscenze tecniche, dati e tecnologie, per dare gli strumenti migliori ad agricoltori e comunità in paesi in via di sviluppo. Noi di Hexagro vogliamo dare l’opportunità a tutti, in qualsiasi parte del mondo, di avere accesso a cibo sano, rendendo più accessibili le tecnologie di coltivazione verticale per consumatori e produttori”.

Hexagro

Hexagro è una startup milanese che sviluppa tecnologie di agricoltura verticale per riconnettere l’uomo alla Natura. L’azienda offre soluzioni che consentono a tutti di coltivare prodotti freschi in ogni spazio: riducendo la catena alimentare e offrendo un’esperienza di urban farming unica. La vision di Hexagro è di garantire a chiunque e ovunque di poter accedere a cibo sano, rivoluzionando il concetto di farming. Inoltre, la tecnologia e il know-how di Hexagro viene utilizzato per promuovere progetti sociali e responsabilizzare le comunità svantaggiate in tutto il mondo sui benefici dell’agricoltura verticale.