Bayer presenta Sonata, in modalità virtuale. Il nuovo fungicida biologico di origine naturale

Bayer presenta in modalità “virtuale” Sonata, nuovo fungicida biologico di origine naturale a base di Bacillus pumilis per vite da vino e da tavola, ammesso anche in agricoltura biologica.

A seguito dell’attuale situazione relativa alla diffusione del Coronavirus e alle conseguenti disposizioni delle autorità, Bayer ha annullato gli eventi sul territorio nazionale per il lancio delle nuove soluzioni biologiche. Ma i tecnici Bayer rimangono accanto agli agricoltori con l’aiuto delle nuove tecnologie di comunicazione. (Appronfondimenti su www.cropscience.bayer.it )

La presentazione “virtuale” di Sonata, affidata a Silvia Casalini – Responsabile Marketing Bayer per i prodotti della vite – è dedicata ai viticoltori che in questo momento di difficoltà continuano a tenere alta la notorietà del vino e delle uve italiane.

L’impegno richiesto al viticoltore moderno non si limita all’ottenimento di un prodotto di qualità. È sempre più incalzante, infatti, la richiesta di adottare tecniche di difesa sostenibili che rispettino l’ambiente e le persone. Gli agrofarmaci di origine naturale e l’impiego di tecnologie digitali rappresentano strumenti di valore sempre più attuali in viticoltura per produrre in modo innovativo e sostenibile.

Su questi temi, Bayer ed esperti del mondo vitivinicolo sono insieme per un aggiornamento dedicato agli operatori del settore: dalle prove in campo alle prove in cantina, dalle testimonianze di chi ha utilizzato Sonata, alle interviste “Crop Talk” con focus sulle soluzioni biologiche di Bayer. I video, gli articoli e i materiali di comunicazione sono pubblicati sul sito www.cropscience.bayer.it