Revysion Pero: il nuovo fungicida autorizzato per la maculatura bruna

CESANO MADERNO – La Divisione Agricultural Solutions annuncia la registrazione eccezionale di Revysion® Pero: il primo fungicida per le colture specializzate a base di Revysol®, il triazolo BASF di nuova generazione. Revysion® Pero ha ottenuto l’autorizzazione dal Ministero della Salute all’impiego su pero per la stagione in corso e sarà quindi disponibile a breve per la commercializzazione.

L’innovativo fungicida grazie alle sue caratteristiche che lo distinguono dai triazoli tradizionali rappresenta una valida e sicura soluzione per il controlla della maculatura bruna. “Consapevoli della difficile situazione che sta attraversando la filiera del pero e delle problematiche legate alle condizioni meteo dei mesi scorsi, attraverso l’offerta del nuovo fungicida rendiamo ancor più tangibile il nostro intento di continuare a supportare questa coltura con le migliori soluzioni” – dichiara Vanes Rubboli, Senior Crop Manager Specialty Crops. “Le esperienze delle scorse annate hanno evidenziato che le infezioni da Stemphylium vesicarium rappresentano una minaccia importante per la coltura del pero e possono portare a perdite ingenti di produzione. La corretta gestione del cotico erboso e l’adozione di altre pratiche agronomiche è risultata fondamentale, ma non sufficiente, a controllare il patogeno.”

Particolare attenzione dovrà essere posta nelle prossime settimane quando ci troveremo ancora in un momento critico della stagione per quanto riguarda il rischio legato alla maculatura bruna: le temperature tipiche del periodo, unite alle eventuali piogge, potranno infatti creare facilmente le condizioni ideali per la sporulazione del fungo.

Revysion® Pero, grazie alle sue caratteristiche innovative, rappresenterà un valido alleato nel contrasto delle infezioni. Come dimostrato le prove in campo, il prodotto è infatti in grado di coniugare un’elevata efficacia, un’ottima selettività e facilità d’uso ad un favorevole profilo regolatorio. Tutto questo fa del nuovo triazolo BASF una valida soluzione contro le avversità parassitarie che affliggono con sempre maggior intensità la coltura del pero.

Perché Revysol® è il triazolo di nuova generazione

Revysol® è il marchio commerciale della nuova molecola (mefentrifluconazolo) frutto della ricerca di eccellenza di BASF e della sua continua spinta all’innovazione.

Revysol® è il primo Isopropanol-Azolo, fungicida della famiglia dei triazoli dalle caratteristiche uniche: è infatti dotato di un’innovativa struttura chimica che gli consente di mutare la sua configurazione spaziale. Grazie a questo comportamento Revysol® si lega all’enzima bersaglio (C14-Demetilasi) con una forza fino a 100 volte superiore rispetto ai triazoli tradizionali.

La nuova molecola è stata sviluppata per soddisfare il più alto livello di standard regolatori e di prestazioni sul campo, basate su ottima selettività colturale, efficacia straordinaria, ampia flessibilità di applicazione e protezione di lunga durata.

Oltre a Revysion®, Revysol® è alla base di altri formulati già in commercio per la protezione dei cereali e sarà contenuto in ulteriori formulazioni che verranno introdotte da BASF in Italia nei prossimi anni per le colture della vite e della frutta e, in seguito, anche per le orticole.