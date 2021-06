BDF Banche Dati Agrofarmaci: a giugno accesso gratuito e Disciplinari Regionali inclusi

MILANO – BDF, società milanese attiva dal 1989 nello sviluppo delle banche dati in agricoltura e in particolare nel settore degli agrofarmaci ha rilasciato nelle scorse settimane i nuovi aggiornamenti dei propri prodotti che includono i Disciplinari Regionali e le Linee Guida Nazionali

Strumenti in uso quotidiano a oltre 2.000 figure professionali nel Mondo Agricolo: Imprenditori, Aziende, Consorzi, Laboratori di Analisi, Consulenti e Rivendite.

“Sono banche dati accurate – dichiara Marco Borroni Direttore Marketing – diventate nel tempo un diffuso e apprezzato strumento di lavoro per tutti coloro che si occupano della Protezione delle Colture. Le aggiorniamo costantemente, aggiungendo informazioni utili e affidabili per gestire la difesa fitosanitaria delle colture, siano esse Frutticole, Orticole o Erbacee. “

“Le banche dati BDF – prosegue Borroni – si caratterizzano per la completezza delle informazioni e per le numerose funzionalità, come ad esempio la ricerca per Coltura e Avversità, la possibilità di visualizzare le Dosi di impiego in una tabella del programma e di consultare uno storico delle Etichette dei Prodotti Fitosanitari; oggi le proponiamo con inclusi i Disciplinari Regionali di Difesa Integrata”.

BDF completa la sua opera di informazione con Aggiornamenti Puntuali sul Sito e attraverso i propri Canali Social.

Per celebrare numeri da Record, la società ha deciso di offrire una Prova Gratuita di 30 Giorni a tutti coloro che ne faranno richiesta completando un semplice modulo presente sul Sito Ufficiale bdfsrl.it .