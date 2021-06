EIMA “Digital”, la vetrina del 4.0 mette in mostra le tecnologie più innovative

BOLOGNA – Il mercato dell’elettronica avanzata per l’agricoltura è cresciuto di cinque volte negli ultimi quattro anni, ma è destinato a incrementarsi in modo sempre più marcato grazie anche al sistema di incentivi per la transizione digitale.

Il Salone di EIMA Digital nell’ambito della 44ma EIMA International (19-23 ottobre 2021) mette in mostra le tecnologie più innovative, e offre un programma di eventi sul tema realizzati in collaborazione con Università e con l’associazione mondiale AEF.

Le tecnologie digitali per l’agricoltura 4.0 sono al centro di EIMA International 2021, la rassegna mondiale della meccanica agricola in calendario dal 19 al 23 ottobre alla Fiera di Bologna. La grande kermesse bolognese prevede infatti all’interno del Padiglione 36 uno spazio specificamente dedicato all’elettronica avanzata. E’ il Salone EIMA Digital che, confermato quest’anno dopo il successo dell’edizione 2018, offre ai visitatori un’ampia panoramica sulle soluzioni di ultima generazione per guida satellitare, GPS, computer di bordo, dispositivi ISOBUS, sensori, software specifici e droni.

A quattro mesi dalla rassegna – fa sapere FederUnacoma, che dell’EIMA è organizzatrice diretta – sono circa 30 le aziende specializzate che hanno confermato la partecipazione al Salone “Digital”, e altre dovrebbero aggiungersi nelle prossime settimane vista l’attualità del tema e l’interesse economico per le tecnologie 4.0.

L’utilizzo sistematico delle tecnologie digitali a bordo dei mezzi meccanici e nelle aree coltivate permette di ottimizzarne le prestazioni e quindi coniugare la produttività e la sostenibilità, che rappresenta il tema chiave del Green Deal europeo e dello stesso PNRR. Secondo i dati dell’Osservatorio Smart Agrifood, tra il 2017 e il 2020 il valore del mercato 4.0 è più che quintuplicato in agricoltura, passando da 100 milioni di euro a 540 milioni, un business destinato a crescere in modo imponente anche in considerazione dei fondi per la transizione digitale che verranno messi a disposizione con il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza messo a punto dal Governo e presto pienamente operativo. Oltre ad essere vetrina delle tecnologie più avanzate, EIMA Digital è anche occasione per fare divulgazione e aggiornamento professionale sulle applicazioni del 4.0.

Nel contesto del Salone sono infatti programmati convegni e seminari specifici, grazie alla presenza di istituzioni universitarie e di ricerca e alla collaborazione con AEF, l’associazione mondiale degli esperti di sistemi digitali applicati all’agricoltura, che avrà ad EIMA 2021 un presidio fisso.

