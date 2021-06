ROMA – Prorogata al 30 luglio la scadenza per la compilazione del questionario, del 7mo Censimento generale dell’Agricoltura. A comunicarlo è l’Istat.

Lo scorso 7 gennaio è partita la settima edizione del Censimento generale dell’Agricoltura per delineare e conoscere a fondo il settore agricolo e zootecnico del Paese.

Sono chiamate a parteciparvi tutte le aziende agricole italiane (circa 1,7 milioni di unità di rilevazione).

Le informazioni ottenute forniranno un quadro informativo statistico sulla struttura del mondo agricolo a livello nazionale, regionale e locale; arricchiranno il patrimonio informativo già esistente e costituiranno le basi per le future politiche agricole.

Con il 7° Censimento generale dell’Agricoltura, l’ultimo a cadenza decennale, si chiude la lunga storia dei censimenti generali dell’Istat che condurrà in futuro solo censimenti attraverso l’uso integrato di dati amministrativi e indagini campionarie.

Partecipare è un atto utile al mondo agricolo e al Paese.

CHI È CHIAMATO A PARTECIPARE?

Se hai ricevuto una lettera dall’Istat significa che la tua attività rientra nella definizione di “Azienda agricola” e che sei quindi chiamato a partecipare al Censimento compilando il questionario.

Il Censimento coinvolge tutte le aziende agricole e chi produce per autoconsumo (per soddisfare i propri bisogni e quelli delle loro famiglie) con:

– almeno 20 are di superficie agricola utilizzata

– 10 are investite a vite, funghi o coltivazioni in serra

– la presenza di capi di bestiame o 3 alveari

