Istat, è partito il 7mo Censimento dell’Agricoltura. Cosa c’è da sapere e a chi rivolgersi

ROMA – E’ partito il 7 gennaio il settimo Censimento generale dell’Agricoltura.

Istat, al via oggi 7 gennaio 2021 il 7mo Censimento generale dell’Agricoltura. Ecco cosa c’è da sapere

La rilevazione, l’ultima a cadenza decennale per il settore Agricoltura, si rivolge a tutte le aziende agricole presenti in Italia, circa 1,7 milioni, per fotografare e raccontare l’attuale settore agricolo e zootecnico e fornire un quadro informativo statistico sulla sua struttura a livello nazionale, regionale e locale.

Cos’è il Censimento generale dell’Agricoltura?

È una rilevazione censuaria che serve a fornire un quadro informativo completo sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale.

La riservatezza è tutelata?

Sì , tutte le risposte fornite sono protette dalla legge in materia di protezione dei dati personali (Reg. (UE) 2016/679 e d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003). Tutti i soggetti coinvolti nelle attività previste dal Censimento sono tenuti al segreto d’ufficio di cui all’art. 9 del d.lgs. 322/1989.

A chi posso rivolgermi in caso di difficoltà?

Per ricevere assistenza e chiarimenti durante la rilevazione è possibile:

Rivolgersi al Numero Verde Istat 800.961.985

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dal 7 gennaio al 30 giugno dalle ore 09:00 alle ore 21:00

scrivere alla casella di posta elettronica numeroverde-censagr@istat.it

consultare il sito dell’Istat all’indirizzo https://www.istat.it/it/censimenti/agricoltura/7-censimento-generale per informazioni sul Censimento e sul trattamento dei dati personali

contattare i Centri di Assistenza Agricola (CAA) presso cui è stato depositato il proprio fascicolo aziendale per informazioni sulle finalità conoscitive e sull’organizzazione del Censimento.