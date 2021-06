Bonus braccianti agricoli, aperte le procedure per richiedere gli 800 euro

ROMA – “In questo momento l’INPS ha aperto le procedure per presentare le domande per il bonus di 800 euro, introdotto lo scorso 20 maggio dal Decreto Sostegni bis che spetta ai lavoratori agricoli stagionali. Oggi possiamo finalmente dire ai braccianti di andare nelle nostre sedi per richiedere quanto in loro diritto.”

Lo ha affermato il segretario generale della Uila-Uil Stefano Mantegazza, in occasione dell’inaugurazione di una nuova sede della Uila a Parete, in provincia di Caserta.

“I sindacati e la Uila in particolare si sono molto battuti per ottenere dal governo un “bonus” a vantaggio anche dei lavoratori stagionali del settore agricolo, esclusi dai precedenti provvedimenti di ristoro per l’emergenza pandemica, affinché potessero avere più soldi freschi in tasca per far fronte alle difficoltà attuali” ha detto Mantegazza. “Finalmente adesso i lavoratori potranno richiederlo, senza preoccuparsi della attuale scadenza prevista per il 30 giugno perché i termini saranno senza dubbio prorogati”.

