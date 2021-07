ROMA – “Salutiamo con interesse e partecipazione la nomina odierna del presidente di Confindustria Cisambiente Alessandro Della Valle, alla presenza del Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

Confidiamo in una proficua collaborazione per fare dell’Italia un Paese più verde e sostenibile, soprattutto in vista della grande opportunità rappresentata dal PNRR”.

Alberto Patruno e Luca Bartolini, rispettivamente segretario e presidente di Lo scrivono in una nota, rispettivamente segretario e presidente di Assoimpredia