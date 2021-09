Lebron James winelover in Maremma. Degustazione e relax a Monteverro per il Re dell’NBA

CAPALBIO (GR) – Pomeriggio alla scoperta dei vini della Maremma per Lebron James, la stella NBA dei Los Angeles Lakers.

Come ha raccontato lui stesso attraverso le storie del suo profilo Instagram (profilo da 97,2 milioni di follower), ha passato qualche ora, alla Tenuta Monteverro, azienda vitivinicola con sede a Capalbio (GR) di proprietà di Julia e Georg Weber.

Per King James, una degustazione dei vini dell’azienda, visita alla cantina ed un po’ di relax con tutto il tempo per osservare i vigneti sotto il sole di settembre.

Non è nuova la passione di Lebron per i grandi rossi toscani (LEGGI), preferenza fra l’altro condivisa con una stella Nba anni ’90 come Scottie Pippen.

Il fiore all’occhiello della tenuta è il “Monteverro Toscana” un premier grand cru maremmano, ottenuto dai vitigni bordolesi classici Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot, ma con l’inconfondibile carattere della costa toscana.

Un vino ambizioso sotto tutti i punti di vista: le uve provengono esclusivamente dagli appezzamenti migliori delle nostre colline, sul versante che digrada dolcemente verso il mare, il vino affina circa 24 mesi in barrique dei migliori tonnelier (70-80% di legno nuovo) e quindi due anni in bottiglia.

È così che raggiunge un’intensità e una complessità incomparabili, una freschezza e un’eleganza di rara nobiltà. L’incredibile varietà del suo bouquet dalle note fruttate e speziate si arricchisce di anno in anno.