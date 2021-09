Qualivita partner del Master MUMM della Sapienza

MONTALCINO – Fondazione Qualivita, sempre molto attenta alla formazione dei giovani, diventa partner del Master MUMM della Sapienza, il Master Universitario Marketing Management che è oggi il corso di specializzazione universitaria post lauream di maggior successo dell’Università Sapienza.

Gli studenti del MUMM erano presenti oggi a Montalcino, per la visita a Villa Banfi, una delle

aziende più importanti italiane nell’ambito vitivinicolo, e per la lectio magistralis sulla DOP

economy tenuta da Mauro Rosati, direttore generale della Fondazione Qualivita.

“È fondamentale formare nella futura classe manageriale una sensibilità sulle Indicazioni

Geografiche italiane, un settore di primaria importanza economica con 180.000 imprese

organizzate intorno a 285 Consorzi di Tutela riconosciuti, – afferma Mauro Rosati –

perché lo sviluppo sostenibile dei territori farà sempre più leva su queste peculiarità

agroalimentari e vitivinicole”.

Il Master MUMM, divenuto rapidamente un punto di riferimento per imprese e studenti,

si è affermato per la qualità dei contenuti, per la didattica innovativa e per il placement (in

media, ogni anno superiore al 90%); fondato quasi venti anni fa, oggi è diretto da Alberto

Mattiacci e da Alberto Pastore