John Mariani, Chairman Emeritus di Banfi, riceve il premio Ray Herrmann H.E.R.O.

MONTALCINO – John Mariani, Chairman Emeritus di Banfi, è stato insignito del premio Ray Herrmann H.E.R.O., premio, alla sua prima edizione, istituito dalla Wine & Spirits Wholesalers of America (WSWA), associazione nazionale statunitense di categoria che rappresenta i distributori di vino e alcolici, dedicata a promuoverne gli interessi e l’indipendenza.

Fondata nel 1943, WSWA ha più di 380 aziende associate in 50 stati e nel Distretto di Columbia, e i suoi membri distribuiscono oltre l’80% di tutto il vino e gli alcolici venduti all’ingrosso negli Stati Uniti. Il dr. Mariani è stato scelto all’unanimità dalla commissione giudicatrice per le qualità che lo contraddistinguono: un H.E.R.O. – umanitario, etico, rispettoso e unico.

“Siamo onorati di premiare il Dr. Mariani, un uomo che ha cambiato per sempre la cultura del vino negli Stati Uniti – senza di lui pochi di noi, oggi, si godrebbero i meravigliosi vini italiani”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato della WSWA Francis Creighton. “Ciò che è ancora più sorprendente in lui, e ciò che questo premio riconosce, sono i suoi successi filantropici nel corso della sua lunga e leggendaria carriera”.

Il dr. Mariani è riconosciuto a livello internazionale non solo per l’impatto che ha avuto nel mondo del vino di qualità, ma anche come uomo innamorato della propria famiglia, un veterano, un visionario, uno studioso, un imprenditore e un filantropo. John Mariani è artefice della nascita e dell’evoluzione di Banfi, che ha portato ai vertici mondiali per la produzione di vini di qualità, lavorando con alcuni tra i più riconosciuti enologi a livello internazionale. Importatore di vini in America, tra le sue attività va ricordata anche la creazione del resort antiguano di lusso Jumby Bay.

Importantissimo il suo ruolo filantropico negli Stati Uniti attraverso la Fondazione Banfi, che ha finanziato migliaia di borse di studio nel settore dell’ospitalità, nonché programmi educativi e viaggi scolastici. In particolare, ricordiamo l’istituzione della cattedra di Food & Beverage Management presso la School of Hotel Administration della Cornell University.

Il premio Ray Herrmann H.E.R.O., sponsorizzato da Breakthru Beverage Group (BBG), onora l’eredità indelebile di Ray Herrmann, un uomo di grande carattere, etica e filantropia – di grande generosità, al quale viene riconosciuta una delle carriere più compiute, rispettate e illustri nel settore del vino e dei liquori.

Il premio annuale H.E.R.O., che rappresenta le vibranti qualità di Herrmann (Umanitario, Etico, Rispettoso e Unico), premia una persona con $ 20.000 che potrà donare a un ente di beneficenza di sua scelta.

“È un onore ricevere il premio inaugurale Ray Herrmann H.E.R.O., intitolato a un illustre collega e caro amico. Mi ritengo molto fortunato, oltre che orgoglioso, per essere riuscito a migliorare la vita degli studenti con borse di studio e con le testimonianze sulla mia esperienza. La formazione è un punto cardine di Banfi a livello globale e, data la generosità e la passione di Ray per il nostro settore, non ho dubbi che sarebbe d’accordo con me”, ha affermato John Mariani. “Sono grato a WSWA e Breakthru Beverage Group per l’opportunità datami di poter indirizzare il premio di $ 20.000 al programma di borse di studio del WSWA Educational Foundation College, a cui con grande onore e piacere aggiungo una donazione di altri $ 20.000. Mi rende particolarmente felice poter contribuire con altre 20 borse di studio, da donare ai figli più meritevoli dei nostri rivenditori, per realizzare un mondo del vino migliore”.

WSWA e BBG hanno creato il premio H.E.R.O. per onorare un titano del settore e per ispirare gli altri ad arrivare più in alto, fare meglio e lasciare l’industria del vino e dei liquori e il nostro mondo in un posto migliore per coloro che seguiranno. Il premio sarà amministrato da WSWA e sponsorizzato da BBG ogni anno per un decennio, a partire dal 2023 fino al 2033.

