Ippica, Battistoni (Mipaaf): Per rilancio ippica rimettere al centro ruolo cliniche veterinarie, fondamentali per filiera

ROMA – “C’è una componente della filiera ippica verso la quale, negli anni, c’è stata scarsa attenzione, ma è un tassello importante su cui regge gran parte gran parte sistema: quella delle cliniche veterinarie dedicate ai cavalli da corsa”.

Queste le parole del sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Francesco Battistoni, durante la visita alla Equine Practice a Campagnano Romano in provincia di Roma.

“Qui vengono salvate le vite ai cavalli, vengono fatti interventi preventivi per la tutela della loro salute, si curano le principali malattie e gli animali vengono riabilitati. Per rilanciare l’ippica italiana dobbiamo passare attraverso una valorizzazione di queste strutture che sono fondamentali per la crescita del comparto” ha poi concluso il Senatore Battistoni, che del Mipaaf ha la delega all’Ippica.