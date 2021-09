MILANO – John Deere ha completato la gamma delle trince semoventi della serie 9000 con l’aggiunta di due nuovi modelli. Il cuore dei modelli 9500 e 9600 è il nuovissimo motore John Deere da 18 litri in grado di esprimere, rispettivamente, 700 e 750 CV.

Le trince John Deere della serie 9000 sono ben note per la funzionalità HarvestMotion, una tecnologia unica di John Deere che permette di aumentare la produttività e l’efficienza mantenendo il motore a basso regime, e che è in grado di mettere a segno un 10% in più di prestazioni con un 10% in meno di consumo di carburante. Alla luce di questo successo, anche le nuove 9500 e 9600 utilizzano il nuovo motore JD18X, che non richiede alcun additivo per emissioni diesel (DEF).

Questo motore pluripremiato ha introdotto anche HarvestMotion Plus, in grado di generare un incremento di coppia eccezionale e ancora più potenza ai bassi regimi. Produce inoltre una potenza di fino a 766 CV sulla 9500 e 787 CV sulla 9600. Tutte le caratteristiche sopraccitate permetteranno ai clienti di ridurre del 10% il consumo di carburante per ogni tonnellata di raccolto e del 33% i costi per l’olio rispetto ad altre macchine della stessa categoria di potenza.

Le nuove trince semoventi 9500 e 9600 sono dotate di un nuovo tubo di lancio a 8 file più lungo di 20 cm e con contorni ottimizzati per una resa superiore. La manutenzione è resa più semplice grazie ad aperture aggiuntive che contribuiscono ad aumentare l’operatività della macchina.

L’ampia larghezza del canale di alimentazione di 850 mm è studiata per gestire lo straordinario rendimento di queste macchine, per garantire la migliore qualità possibile del foraggio e dell’efficienza di taglio. Per via della maggiore potenza del motore, queste nuove trince presentano organi di trasmissione del moto rinforzati e un telaio migliorato. Il collaudato rotore di taglio DuraDrum è progettato anche per gestire massicci flussi di raccolto indipendentemente dalla lunghezza di taglio selezionata.

I rulli del rompigranella sono disponibili con un design a dente di sega standard sul rompigranella Premium KP™ e con il design a dente di sega o un nuovo design XCut sul rompigranella XStream KP™ che presenta una scanalatura a spirale sulla superficie del rullo. Entrambi i modelli di rulli sono disponibili anche con il rivestimento rinforzato Dura Line™, per una maggiore durata.

Le due nuove trince semoventi della serie 9000 sono disponibili con la gamma completa di sistemi per l’agricoltura di precisione ISG (Intelligent Solutions Group) di John Deere per un maggiore comfort dell’operatore e una migliore qualità di taglio. Questi includono:

il sensore NIR (Near InfraRed) di HarvestLab™ 3000 che consente di visualizzare e documentare le misurazioni in tempo reale della resa delle colture, dell’umidità e di altri costituenti come proteine, amido, fibre ecc. in valore totale o in comode mappe specifiche per ciascun campo;

HarvestLab™ 3000 permette inoltre la regolazione automatica, in tempo reale, della lunghezza di taglio AutoLoc™ e il dosaggio degli inoculanti per insilato in base al contenuto di sostanza secca;

lo stesso sistema di sensori può essere utilizzato in modalità stazionaria per analizzare l’insilato al fine di gestire le razioni di mangime in modo più accurato e per analizzare i costituenti nel concime (ad esempio N, NH4, P e K) quando si utilizza una cisterna spandiliquami;

Sterzata automatica AutoTrac™;

MachineSync coordina automaticamente la velocità e la posizione del rimorchio con quelle della trincia;

la guida sensibile di RowSense™ consente alla trincia di seguire automaticamente le file di mais;

AFC, ovvero riempimento automatico dei rimorchi;

il portale web John Deere Operations Center per la gestione attiva della flotta e la visualizzazione dei dati di macchina e raccolta.

Specifiche tecniche

MODELLO 9500 9600 Motore JD18X JD18X Cilindrata 18,0 litri 18,0 litri Cilindri 6 6 Potenza nominale a 1800 giri/min 700 CV 750 CV Potenza max. a 1350 giri/min 766 CV 787 CV Classe di emissioni FT4/EU Stage 5 FT4/EU Stage 5 Trasmissione ProDrive™, completamente automatica, ProDrive™, completamente automatica Tipo di canale di alimentazione del raccolto Corpo largo Corpo largo Rotore di taglio larghezza diametro n. di coltelli DuraDrum 850 mm 670 mm 40-48-56-64 DuraDrum 850 mm 670 mm 40-48-56-64 Scanalature cinghia della trasmissione principale 8 8 Rompigranella JD™ Premium KP™ o JD™ XStream KP™ JD™ Premium KP™ o JD™ XStream KP™ Capacità serbatoio del carburante 1500 litri 1500 litri