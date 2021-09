G20. Patuanelli: Sostenibilità è difficile. Serve sintesi. Innovazione strumento fondamentale

FIRENZE – “Chi produce cibo, produce l’unico elemento essenziale per l’essere umano. Sono convinto che si possa tenere insieme l’esigenza di produrre cibo di qualità in quantità sufficiente mantenendo la distintività dei nostri prodotti”.

Lo ha detto il Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, intervenendo nello spazio Agrinsieme al G20 dell’agricoltura in corso a Firenze.

“La sostenibilità – ha spiegato – ci dice che dobbiamo produrre di più per garantire il reddito, ma che dobbiamo inquinare meno per garantire la sopravvivenza dell’uomo. Abbiamo sempre meno terre da poter coltivare e sempre più persone da sfamare. Sono contraddizioni che devono trovare una sintesi: io credo che l’innovazione e la tecnologia siano uno strumento fondamentale per raggiungere questi obiettivi che sembrano andare in direzioni opposte”.

