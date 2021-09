FIRENZE – Sosta all’insegna delle produzioni di eccellenza della Toscana per il Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli.

A Firenze per il G20, il titolare di via XX Settembre, ha approfittato dell’ospitalità della Cia Agricoltori Italiani per degustare prosciutto toscano, formaggi pecorini e olio extravergine con pane rigorosamente toscano, accompagnati da un sorso di birra artigianale.