ROMA – “Bene il provvedimento approvato da Regione Lombardia e il lavoro che sta portando avanti l’assessore Rolfi.

Si tratta di una misura in linea con quanto è stato concordato insieme alle associazioni di categoria e con il mondo vitivinicolo dell’Oltrepò durante gli incontri che avevo promosso prima dell’estate e che proseguiranno subito dopo la fine della vendemmia”.

Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio, commenta l’ok alla delibera regionale con cui si prevede di regolamentare la raccolta delle uve provenienti da vitigni di Pinot nero e di Pinot grigio idonei a produrre IGT Provincia di Pavia, mediante la riduzione di resa massima di uva per ettaro.

“Il taglio delle rese – prosegue il sottosegretario – rappresenta il primo passo per il rilancio dell’Oltrepò. Un territorio con un grandissimo potenziale, anche per quanto riguarda l’enoturismo. Continuiamo a lavorare insieme per la sua valorizzazione e per il suo rilancio reputazionale”, conclude Centinaio.