Ferrari e Brunello due rossi di successo. Mattia Binotto in visita a La Fiorita durante la vendemmia

MONTALCINO – Quando il rosso del sangiovese si sposa alla perfezione con il rosso Ferrari.

In piena vendemmia 2021 nella patria del Brunello, visita di Mattia Binotto team principal della scuderia di Maranello, ospite a La Fiorita, l’azienda di Louis Camilleri – ex ad Ferrari (fino al 2020) ed ex presidente del Consiglio di Amministrazione di Philip Morris International -, e della sua compagna di vita Natalie Oliveros.

Una visita alla cantina ed un brindisi con il Brunello di Montalcino, che sia benaugurante per il proseguo della stagione Ferrari in Formula Uno.