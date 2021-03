CAORSO – Si svolgerà dal 13 al 19 marzo – in modalità online – il primo appuntamento dell’anno per Ritchie Bros.

Nel 2020 Ritchie Bros ha organizzato tutte le sue aste online con il sistema Asta a Tempo – TAL in Europa e Medio Oriente: questa modalità di vendita semplice ed intuitiva ha convinto sempre più clienti, portando ad un aumento del 22% dei registrati alle sole aste di Caorso.

Ritchie Bros ha quindi deciso di continuare ad organizzare anche nel 2021 le sue aste online con il sistema Asta a Tempo TAL, ampliando il proprio calendario da 4 a 5 eventi.

Ogni lotto parte da zero e verrà venduto al miglior offerente, senza prezzo minimo o base d’asta.

Sono già oltre 2.800 i macchinari e le attrezzature in vendita

Oltre 65 trattori agricoli tra cui un John Deere 6090MC del 2015, un Mc Cormick TTX210 del 2011 e una scelta di New Holland TM165

85 escavatori tra cui, due escavatori gommati Case WX148 e WX168 nuovi, un cingolato Caterpillar 336FLN del 2016 e 4 escavatori medi Wacker Neuson del 2019;

34 pale gommate, tra cui una Caterpillar 966M del 2016 e una Hitachi ZW150-6 del 2018;

Una fresa Wirtgen W100F, una fresa Bitelli SF200L, una stabilizzatrice Bomag MPH120 e una Wirtgen WR2000 del 2004, un rullo Ammann ARS200 D del 2017 e 5 betoniere autocaricanti Dieci N2400 del 2021 nuove;

38 telescopici tra cui un Manitou MRT2150 del 2018 e due Dieci Icarus del 2021 nuovi, oltre 75 piattaforme aeree, 31 carrelli elevatori e due autogru, di cui una Grove GTK 4075 da 80 tonnellate;

Una vasta scelta di veicoli commerciali e minibus Mercedes-Benz Vito dal 2014 al 2017.

Clicca qui per visualizzare l’elenco aggiornato dei mezzi in vendita.

Come partecipare all’Asta a Tempo di Caorso dal 13 al 19 marzo

L’Asta a Tempo è un’asta via internet senza il banditore.

Le offerte aprono sabato 13 marzo e chiudono giovedì 18 marzo per i macchinari e venerdì 19 marzo per le attrezzature; su ogni lotto sarà indicato la data e l’orario esatto di chiusura: l’offerente più alto al momento della chiusura delle offerte, si aggiudicherà l’articolo.

Per fare offerte occorre creare o accedere al proprio account gratuito sul sito Ritchie Bros., registrarsi all’asta di Caorso di marzo e versare il deposito cauzionale. Il deposito sarà integralmente rimborsato nel caso in cui non si finalizzasse nessun acquisto.

Visione del parco macchine

Fatte salve nuove disposizioni di legge, il piazzale di Caorso (PC) sarà aperto al pubblico martedì 16 e mercoledì 17 marzo dalle 8.30 alle 16.30 per visionare di persona i mezzi e provarli. Vi invitiamo a verificare l’apertura del piazzale contattando la sede italiana al numero 0523.818801, via whatsapp al numero 334.6000287 oppure sul sito.

Per garantire i massimi standard di sicurezza, potranno accedere al piazzale solo i clienti registrati online all’asta che hanno versato il deposito cauzionale nel numero massimo di 2 persone per registrazione.

Giovedì 18 e venerdì 19 marzo gli uffici e il piazzale saranno invece chiusi al pubblico.

Tutto il team Ritchie Bros. è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive sui mezzi in vendita e sulle modalità di registrazione e partecipazione.