Asta mezzi agricoli. A Caorso il 3 ottobre la terza data italiana targata Ritchie Bros

Terza asta dell’anno a casa Ritchie Bros.: l’appuntamento è fissato per giovedì 3 ottobre 2019 a Caorso (PC).

Il parco macchine è composto da oltre 2500 mezzi e attrezzature per tutti i settori: mezzi per il sollevamento, auto e veicoli commerciali, macchinari da costruzione e trattori agricoli.

L’elenco completo ed aggiornato dei mezzi in vendita è disponibile sul sito Ritchie Bros; per ogni mezzo potete trovare una scheda macchina con le informazioni tecniche e foto dettagliate cliccando qui.

Ogni lotto sarà venduto al migliore offerente senza prezzo minimo di partenza, come di consueto alle aste Ritchie Bros. L’asta si articola in due giorni: giovedì 3 ottobre asta dal vivo per tutti i mezzi e veicoli, venerdì 4 ottobre solo asta a tempo dedicata alle attrezzature.

Il parco macchine sarà aperto al pubblico con ingresso libero e gratuito per l’ispezione dei mezzi martedì 1 e mercoledì 2 ottobre dalle 8.00 alle 17.00.

Tra i macchinari in vendita

2 apripista cingolati: un Caterpillar D10R del 2005 e un New Holland D255 del 2014;

Oltre 70 trattori agricoli, tra cui un JCB Fastrac 8310 del 2012, un JCB Fastrac 7230 del 2010, un Deutz-Fahr Agrotron 9340 TTV del 2016 e un Deutz-Fahr 5125C del 2017 entrambi con i documenti per l’immatricolazione italiana;

30 minipale (gommate e cingolate) tra cui due Bobcat S530 – S450 mai usate e una CAT 259D del 2019 con poche ore. Il movimento terra vanta anche due pale gommate CAT 950M del 2015 e CAT 938M del 2016, due pale Doosan DL300 e 110 escavatori di varia portata tra cui diversi miniescavatori Bobcat del 2019;

Oltre 50 sollevatori telescopici tra cui 3 Manitou MRT2150 & MRT1840 del 2018 mai usati; 100 piattaforma aeree e 13 piattaforme autocarrate.

Non mancano i veicoli industriali e commerciali, i SUV e le auto: tanti mezzi Mercedes-Benz, Iveco, Renault, Kia, Fiat e molti altri brand.

All’asta del 4 ottobre è possibile partecipare sia sul posto, recandosi di persona presso la sede di Caorso (PC) sia online in tempo reale dal proprio computer o tramite app Ritchie Bros disponibile gratuitamente su Google Play e App Store. Chiunque può fare offerte registrandosi all’asta con il versamento di un deposito cauzionale che sarà integralmente rimborsato nel caso in cui non si finalizzasse nessun acquisto.

Da quest’asta sarà possibile fare offerte con PriorityBid, una nuova funzione che permette di inserire la propria offerta già alcuni giorni prima dell’asta. In questo modo anche chi non riesce ad essere collegato in tempo reale il giorno dell’asta, potrà aggiudicarsi i lotti di proprio interesse.

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile contattare la sede italiana al numero 0523.818801 oppure scrivere un’email a caorsomail@rbauction.com

Non avete mai partecipato ad un’asta Ritchie Bros? In questo video vi spieghiamo in modo semplice come funziona un’asta: http://bit.ly/videoastaRB