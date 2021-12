ROMA – “Il suolo sostiene il 90% di tutta la produzione di alimenti, mangimi, fibre e combustibili. È un bacino di carbonio globale, che svolge un ruolo fondamentale nel potenziale rallentamento del cambiamento climatico. Purifica e regola le acque, è il motore per cicli di nutrienti.

In esso risiede oltre il 90% della biodiversità del pianeta in termini di organismi viventi. Si pensi che solo nei primi 5 cm di suolo vivono i microrganismi che mineralizzano la frazione organica, perderli significa compromettere la fertilità dei nostri campi. Eppure oggi, oltre il 33% dei suoli mondiali è affetto da forti limitazioni per la produzione di alimenti, mentre continuiamo a perderne ogni mezz’ora 500 ha, uno scenario drammatico in cui le terre da destinare all’agricoltura sono ormai limitatissime. E proprio per questo il Crea, con i suoi validi ricercatori, è impegnato in prima linea”.

E’ quanto affermato da Carlo Gaudio, presidente del Crea, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – in occasione della Giornata Mondiale del suolo 2021, istituita nel 2014 dalla Fao per promuovere la funzione sostanziale ricoperta dal terreno nello sviluppo e nel mantenimento della vita sul nostro pianeta, che si celebra il 5 dicembre. L’ente di ricerca – si spiega in una nota – è impegnato con diversi progetti relativi alla ricerca sul suolo e che vanno dalla gestione alla fertilizzazione, dall’uso razionale dell’acqua al recupero degli scarti fino alla microbiologia.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it