Il futuro del Consorzio Agrario di Siena. Incontro agricoltori venerdì 9 dicembre

SIENA – Un incontro e un confronto aperto sulle prospettive future del Consorzio Agrario di Siena.

E’ in programma giovedì 9 dicembre (ore 11.30) organizzato da alcuni agricoltori senesi, soci del Consorzio Agrario di Siena. L’appuntamento si terrà al Grand Hotel Serre, in località Crocevia (222) a Serre di Rapolano (Si).

“Sarà l’occasione – spiegano gli organizzatori – per sottolineare gli ultimi fatti che hanno interessato il Consorzio Agrario di Siena, fino all’assemblea dei soci, in programma per venerdì 17 dicembre”.

Ci sarà anche la testimonianza di agricoltori del Nord Italia che hanno già vissuto esperienze simili a quelle che si stanno prospettando per il Consorzio Agrario Siena.

Sarà possibile partecipare ai lavori on line, collegandosi al seguente link https://meet.google.com/ney-fncy-zhc

Questi gli agricoltori che hanno organizzato l’incontro di domani: Alfio Barbagallo; Valentino Berni; Luigi Fanciulli; Roberto Luongo; Luca Marcucci e Daniela Zingarelli.

