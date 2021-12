Strasburgo: europarlamentari Lega incontrano il senatore Gianpaolo Vallardi

STRASBURGO – Gli europarlamentari della Lega hanno incontrato a Strasburgo Gianpaolo Vallardi, senatore della Lega, presidente della IX Commissione Permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato.

Tra gli argomenti discussi, la minaccia al Made in Italy rappresentata dal Nutriscore e da sistemi che penalizzano le nostre produzioni, la tutela del Prosecco e dei marchi di qualità dalla concorrenza sleale, la preoccupazione per gli ‘health warnings’ della commissione Beca sul vino, le opportunità e le criticità presenti all’interno dei programmi europei come la Pac e il Farm to Fork.

Ribadito il massimo impegno della Lega, nel Parlamento italiano e nel Parlamento europeo, per difendere le aziende e i lavoratori del comparto produttivo italiano, un’eccellenza da preservare e valorizzare.

