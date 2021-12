Il Consorzio Agrario di Siena e Arezzo entra in Cai. I soci hanno deliberato l’adesione

SIENA – Il Consorzio Agrario di Siena e Arezzo entra nella rete CAI, Consorzi Agrari d’Italia. E’ quanto deliberato dall’assemblea dei soci che ha formalizzato l’ingresso con 14 delegati a favore, 5 contrari e 2 astenuti.

Adesso si aprirà una fase tecnica di circa un anno per stabilire le quote di partecipazione del Consorzio in Cai e Cai Real Estate. Intanto durante l’assemblea è stato votato l’ingresso in Cda di 6 membri in quota Coldiretti che assume la maggioranza di 12 rappresentanti a 3. I nuovi eletti sono Cesare Buccelletti, Stefano Chiarion, Francesco Lucenti, Flavia Maggi, Ferruccio Magnanini, Carlo Paolini.

