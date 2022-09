Consorzi Agrari d’Italia: utile di 6,4 milioni di euro in primo semestre 2022

ROMA – Si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. che ha esaminato l’andamento del primo semestre 2022 di CAI e del consolidato di CAI rilevando un utile netto pari a 5,9 milioni di euro ed un EBITDA di 7,6 milioni di euro, per CAI, e un utile consolidato pari a 6,4 milioni di euro (+60% rispetto al 30 giugno 2021) ed un EBITDA consolidato di 14,6 milioni di euro (+64% rispetto al 30 giugno 2021), per il consolidato.

“I risultati numerici della semestrale rispettano a pieno gli obiettivi del piano industriale e danno conferma di come Consorzi Agrari d’Italia sia il primo soggetto nazionale del comparto agricolo – spiega Gianluca Lelli, Amministratore Delegato di CAI –. Il secondo semestre vedrà CAI ancor più presente sul territorio nazionale con l’operatività del nuovo ramo del Nord Est, che porterà ad un’ulteriore evoluzione del gruppo con conseguenti nuovi investimenti”.

“Purtroppo il contesto macroeconomico per il secondo semestre risulta ancor più incerto e mutevole del primo – analizza Lelli – Consorzi Agrari d’Italia si impegnerà ancor di più ad essere flessibile e capace di cogliere le opportunità per ridurre i costi dei mezzi tecnici, promuovere i contratti di filiera e valorizzare soluzioni innovative e sostenibili per garantire stabilità, continuità e reddito alle aziende agricole italiane”.

